Atp Basilea, Musetti out al primo turno: vince Ramos-Vinolas

Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno negli "Swiss Indoors Basel", torneo ATP "500" dotato di un montepremi di 2.135.350 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il 20enne tennista carrarino, n.23 ATP ("best ranking" dopo il secondo titolo del 2022, ed in carriera, conquistato alla Tennis Napoli Cup) ed ottava testa di serie, si è arreso all'esordio in tre set, con il punteggio di 1-6 6-3 6-4, allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.40 del ranking.

Gli altri risultati del primo turno: Holger Rune (Den) b. Alex de Minaur (Aus, 7) 6-2 7-5; Ugo Humbert (Fra) b. Jenson Brooksby (Usa) 6-1 6-4.