Atp Vienna, Sinner contro Medvedev: dove vederla in tv e orario

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Daniil Medvedev all’Atp 500 di Vienna, penultimo appuntamento stagionale prima che abbiano inizio le Atp Finals. L’azzurro, n.12 del ranking internazionale, sfiderà il russo, attualmente 4° al mondo e testa di serie n.1 del torneo, per garantirsi un posto in semifinale. Sinner si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale liquidando l’argentino Cerundolo in due set, mentre Medvedev nel turno precedente ha liquidato Dominic Thiem con un doppio 6-3. Il vincitore, per accedere alla finale, dovrà poi sfidare uno tra Dimitrov e Giron. Per il 21enne di San Candido si tratta della prima grande sfida dopo l’infortunio rimediato a Sofia. Il match è il secondo in programma dalle 14:00 sul campo centrale.