Atp Vienna, Sinner eliminato: Medvedev approda in semifinale

VIENNA (AUSTRIA) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Jannik Sinner all''Erste Bank Open', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 21enne altoatesino non è riuscito a superare il russo Daniil Medvedev che si è aggiudicato l'incontro in due set con il punteggio di 6-4 6-2.