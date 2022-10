Tennis, Fognini e Sonego in finale nelle qualificazioni dell'Atp di Parigi

PARIGI-BERCY (Francia) - Doppia vittoria per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego si impongono in due set rispettivamente contro il colombiano Galan, regolato per 6-3, 7-6 (8-6), e sul portoghese Sousa, superato con il punteggio di 6-4, 7-6 (11-9). Il ligure se la vedra con la wild-card Fils, il piemontese con l'olandese Griekspoor nelle finali per accedere al tabellone principale.