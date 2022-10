Cocciaretto trionfa a Tampico: primo titolo in carriera per l'azzurra

TAMPICO (MESSICO) - Primo titolo in carriera per Elisabetta Cocciaretto, che ha trionfato nel torneo Wta 125k "Abierto Tampico", andato in scena sui campi in cemento di Tampico (in Messico). Un'impresa finalmente centrata dalla marchigiana, dopo le finali perse a Makarska lo scorso a maggio ed Praga nel 2020. In finale la 21enne di Fermo, n.79 del ranking, ha sconfitto in tre set (7-6, 4-6, 6-1) la polacca Magda Linette, n.55 del mondo e quinta testa di serie.