Tennis, aggressione brutale di un padre a sua figlia durante l'allenamento

Una violenza inaudita

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un centro sportivo di Belgrado dove la giocatrice era impegnata in una seduta di lavoro con il proprio genitore. Nelle immagini si nota una persona - successivamente identificata come il padre - che colpisce la tennista, la prende a calci e successivamente la afferra per i capelli gettandola a terra e continuando a colpirla in modo aggressivo e insensato. Ivan Juric ha affermato di aver fatto identificare la coppia denunciando l'aggressore. La Procura di Belgrado ha emesso un mandato di perquisizione e di arresto contro il padre della ragazza.