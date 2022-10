Atp Parigi, Musetti debutta con una vittoria: battuto Cilic

PARIGI-BERCY (Francia) - Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel torneo 'Rolex Paris Masters' di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Partita sempre sotto controllo per il tennista azzurro, che piega in due set il croato Marin Cilic, n° 17 del ranking: finisce con un doppio 6-4 dopo un'ora e 22 di gioco. Al secondo turno (che ha raggiunto per il secondo anno di fila) Musetti sfiderà il georgiano Basilashvili. Tocca ora a Sinner, che debutterà contro lo svizzero Huesler, 62° al mondo e proveniente dalle qualificazioni.