Atp Parigi, super Musetti: ko Ruud, va ai quarti con un record

PARIGI - Super Musetti non si ferma e supera anche gli ottavi di finale del Masters di Parigi, ultimo Atp 1000 stagionale. Battuto il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 3 e numero 4 al mondo, in tre set con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4 e ora sguardo ai quarti dove l'azzurro incontrerà il vincente tra l'ex numero 1 Novak Djokovic e il russo Karel Khachanov. È la prima volta per Musetti: mai in carriera aveva conquistato i quarti di finale in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta.