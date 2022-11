Diretta Djokovic-Musetti ore 19.30: come vederla in tv e streaming

Sfida complicatissima e affascinante per Lorenzo Musetti, che nei quarti di finale del 'Rolex Paris Masters' affronterà Novak Djokovic. Ottima la prestazione dell'azzurro sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy, su cui si sta disputando l'ultimo ATP Masters 1000 stagionale. Agli ottavi ha battuto in rimonta il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Il serbo ha invece superato senza problemi il russo Karen Khachanov in due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Una sfida durissima per Musetti, che ha conquistato i quarti di finale in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta per la prima volta. L'azzurro ha sfidato Djokovic due volte in carriera: in entrambi i casi a vincere è stato il serbo.