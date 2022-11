Atp Parigi, Musetti a lezione da Djokovic: il serbo vola in semifinale

PARIGI (Francia) - Si ferma dopo un ottimo e a tratti entusiasamante Parigi-Bercy l'ottimo torneo di Lorenzo Musetti, che si arrende ai quarti contro Djokovic, che per la terza volta su tre scontri diretti ribadisce al carrarino che c'è tempo per crescere. Come testimoniato da un match, segnato da subito, eppure concluso per l'appunto "in crescendo" dal più talentuoso dei Next-Gen azzurri, che rialza la testa dopo un avvio umiliante e che saluta il 'Rolex Paris Masters' con la consapevolezza di essere ormai pronto per misurarsi con il tennis "dei grandi".

Primo set da incubo per Musetti: 6-0 Djokovic Un po' l'emozione di giocare il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta e di farlo contro il "mito" di ogni ragazzino della sua generazione, un po', oggettivamente, "troppo" Djokovic. Insomma, il primo set è una lezione gratuita di Tennis da parte del Maestro, che non perdona nulla all'Allievo, rifilandogli uno spietato 6-0 in 25 minuti netti. Musetti incassa, guarda e impara. L'orgoglio non basta: Nole chiude la pratica in due set L'avvio di secondo set di Musetti la dice lunga sulle prospettive del ragazzo, che dopo la batosta nella prima partita torna in campo con un'altra lucidità e maggiore determinazione. Atteggiamento che frutta un break, subito restituito, ma che almeno è un segnale di vitalità da parte dell'azzurrino. Djokovic però ribadisce il suo stato di grazia e chiude comunque la partita 6-3, volando in semifinale contro il vincitore della sfida fra Tsitsipas e Paul.