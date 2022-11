Atp Parigi, la finale di Bercy sarà tra Rune e Djokovic

PARIGI BERCY (Francia) - Finale inedita all'Atp Masters 1000 di Parigi Bercy con la sfida decisiva tra il rampante danese Rune e il consumato campione Djokovic. Nelle semifinali disputatesi nel pomeriggio, successo sorprendentemente agevole di Rune, che stoppa la serie di 16 vittorie consecutive del canadese Auger Aliassime, reduce dai trionfi di Firenze, Anversa e Basilea, quest'ultimo ottenuto proprio piegando in finale il danese, e si impone in un'ora e mezza per 6-4, 6-2. Djokovic suda invece le proverbiali sette camicie per avere ragione di uno Tsitsipas capace di reagire al 6-2 maturato nel primo set, prendendosi la seconda partita per 6-3 e trascinando il serbo fino al tie break del terzo e decisivo set, vinto da Nole 7-4, dopo due ore e venti minuti di gioco.