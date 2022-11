Atp Finals, Alcaraz alza bandiera bianca: salterà anche la Coppa Davis

La diagnosi: strappo muscolare, sei settimane di stop

La diagnosi non lascia spazio a dubbi, Alcaraz ha spiegato che soffre di uno strappo muscolare della parete laterale addominale sinistra e che il tempo di recupero è stimato in sei settimane: "Purtroppo non potrò essere alle Atp Finals e alla Coppa Davis. Perdere questi due eventi importanti per me, è duro e doloroso ma non resta che essere positivi e pensare a riprendersi bene. Grazie per il supporto!"