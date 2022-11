Pennetta esclusiva: “L’Italia del tennis, due nazionali per sognare”

«La Billie Jean King Cup non si vince solo con le individualità più forti, quelle aiutano, ma è il gruppo a fare la differenza. Il capitano conta tanto, noi abbiamo avuto la fortuna di averne uno che aveva capito come unirci. Tathiana Garbin in questo ciclo dovrà essere brava a fare lo stesso con le ragazze». La firma sul consiglio la mette Flavia Pennetta, pronta ad assistere all’esordio della Nazionale nelle Finals della Billie Jean King Cup, a Glasgow. Forte delle quattro Fed Cup vinte con la Nazionale più bella di sempre, la campionessa degli US Open 2015 mette le proprie riflessioni a disposizione di un gruppo ripartito due anni fa dal purgatorio di Tallinn e pronto a esordire domani contro la Svizzera.



Le ragazze azzurre sono finalmente tornate dove conta, che ne pensa del gruppo?

«Ammetto di non conoscere tutte benissimo. Trevisan e Paolini sono quelle che ho visto giocare di più e sono i perni della squadra, hanno entrambe tanta grinta. Le altre non le ho vissute da giocatrice perché erano molto piccole, quindi non posso sbilanciarmi troppo. Conosco meglio Tathiana Garbin, che ormai ha fatto suo questo ruolo e sa cosa significa giocare per la Nazionale: sono convinta che faranno bene nel girone con Svizzera e Canada».



Lei ha vinto quattro volte l’ex Fed Cup, qual è il segreto per riuscirci? Oltre a delle giocatrici forti naturalmente.

«Devo ancora abituarmi a chiamarla Billie Jean King Cup (ride; ndr). Le tenniste forti servono, ma in Nazionale serve anche chi sa gestire la pressione e chi sa esaltarsi in gruppo, indipendentemente dalla classifica. Per vincere è fondamentale che non ci siano primedonne, cosa non facile dato che il nostro è uno sport individuale e tutte tendiamo a voler essere protagoniste. La nostra Nazionale ha vinto quattro titoli perché ognuna di noi era riuscita a ritagliarsi un ruolo e il capitano tante volte ha avuto il coraggio di far giocare anche chi era più indietro in classifica. Barazzutti fu un capitano perfetto, perché gestì delle giocatrici fortissime senza mai perdere l’equilibrio».



Ha un consiglio per Tathiana come capitano?

«Avendo vestito la maglia azzurra lei sa che l’unione è la base di tutto. Il bello di giocare in Nazionale è avere un gruppo che grida per te, per questo credo sia fondamentale saper unire l’intero team, non solo le giocatrici, con un obiettivo comune. Garbin ha un lavoro impegnativo e in alcuni momenti dovrà avere il coraggio di prendere con lucidità delle decisioni scomode».



Ha l’impressione che i vostri successi siano stati dati un po’ per scontati in quel periodo?

«Sicuramente, ma quello succede sempre e non solo a noi. Quando diventi forte la gente si aspetta che tu vinca sempre, perdere non è quasi più un’opzione ai loro occhi. Anche la vittoria più importante sembra scontata, ed è un peccato perché bisognerebbe dare valore ai successi. Sennò i trionfi diventano normali e le sconfitte si tramutano in disastri».



Dell’altra Nazionale che dice? Fabio come sta?

«I ragazzi sono un bel gruppo, fatto da giocatori con caratteristiche diverse. A Bologna la squadra si è amalgamata, si è confrontata anche fuori dal campo ed è cresciuta. Alle Finals di Malaga dipenderà da come arriveranno fisicamente e mentalmente, essendo a fine anno inciderà tanto. Personalmente ritengo che la data sia veramente al limite nel calendario. Fabio ha cambiato ruolo nella squadra, dopo tanti anni da leader si è ritagliato un nuovo spazio dove può dare tantissimo. Alla fine a lui si possono dire tante cose, ma quando ha giocato per l’Italia ha sempre gestito bene le sue emozioni: può essere un punto di forza per Volandri».