Atp Finals: selfie, autografi e primi allenamenti per Nadal a Torino

Rafa Nadal è il primo degli otto finalisti ad aver raggiunto Torino per iniziare la preparazione in vista degli Atp Finals, in programma dal 14 a 21 novembre al Pala Alpitour. Il campione spagnolo ha già iniziato la preparazione, prendendo confidenza con il campo indoor e saggiando il suo stato di forma. I tifosi hanno già preso d'assalto l'hotel in cui alloggia, chiedendo al campione spagnolo autografi e selfie. Nadal, come sempre, si è reso disponibile ad accontentare i tifosi, prima di salire in auto per andare al campo di allenamento.