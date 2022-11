Paolini esclusiva: “Dalla B alle Finals senza mollare mai"

Per quanto copiosa possa rivelarsi, la pioggia che da giorni bagna Glasgow, sede delle Finals di Billie Jean King Cup , non cancella il cammino fatto dall’Italia negli ultimi due anni. Il girone toccato in sorte alle azzurre, che oggi faranno il loro esordio (con la Svizzera, domani tocca al Canada, diretta su Supertennis), è di quelli scivolosi. Ma per un gruppo giovane e in ascesa come quello riunitosi intorno alla capitana Tathiana Garbin , l’esordio in queste Finals, oltre che l’occasione per misurarsi con l’élite mondiale, sarà un’opportunità per fare esperienza e arricchire un bagaglio, personale e collettivo, che il 2022 ha già impreziosito di titoli, best ranking, soddisfazioni e sentimenti di rivalsa. «Ci stiamo allenando bene, i campi ci piacciono, sono lenti, la palla non rimbalza alta, specie sul Centrale. Il problema sono le palle Wilson, difficili da controllare» raccontano Jasmine Paolini (n.59) e Elisabetta Cocciaretto (n.65) , che con Martina Trevisan e Lucia Bronzetti compongono il poker con cui l’Italia andrà a caccia del colpaccio.

Quali sono le sensazioni alla vigilia di questa prima volta?

P: «Il nuovo format ci piace, si gioca una partita dopo l’altra, mentre prima c’era da aspettare molto più tempo».

C: «Sono d’accordo, abbiamo la possibilità di stare a contatto con tutte le altre squadre ed è un’esperienza bella, si dà più importanza alla Nazionale mentre prima si giocava tra un torneo e l’altro»

Siete l’unica squadra con quattro Top 70, segno che la stagione è andata bene, avete tutte vinto almeno un titolo: come arrivate a questo appuntamento?

P: «Sto giocando abbastanza bene, ma la stagione è stata di alti e bassi, ho avuto un infortunio a inizio estate che non mi ha permesso di esprimermi al meglio in quei tre mesi. Sono contenta di come ho recuperato e chiudere l’anno tra le Top 70 non è male».

C: «Se penso a come sono partita a marzo, dal 25.000 di Antalya, posso ritenermi soddisfatta. Ho avuto modo di giocare tutta la stagione e di migliorarmi. L’importante era quello, l’obiettivo era star bene perché avevo trascorso due anni senza poter giocare con continuità».

La settimana scorsa vi siete sentite dopo aver vinto due tornei a distanza di poche ore l’uno dall’altra? (Cocciaretto a Tampico, Paolini in Spagna; ndr)

P&C: “Sì, ci siamo fatte i complimenti. Durante i tornei di solito ci scriviamo tutti i giorni, ma in quell’occasione non ci siamo sentite fino alla finale».

Si parte con la Svizzera. Con Bencic e Golubic avete già giocato quest’anno: che giocatrici sono?

C: «Bencic è la punta di questa squadra. Anche Golubic è da anni che gioca ad alti livelli e così Teichmann: saranno partite tostissime. E’ una delle squadre più forti».

P: «Bencic è una vita che è tra le prime 20, Teichmann ha fatto una buona stagione e Golubic è in Top 100 da parecchi anni. E’ una squadra complicata, l’anno scorso sono arrivate in finale, non sarà facile, ma qui nessun match lo sarà».

La favorita è però il Canada di Fernandez e Andreescu.

P: «Sì, ma prima c’è la Svizzera e poi penseremo a loro. Anche il Canada comunque è una grande squadra: una giocatrice ha vinto uno Slam, l’altra ha fatto una finale”.

C: «Sono forti in singolare e in doppio. Ma per adesso l’attenzione è tutta sulla Svizzera».

Ripensate mai alla strada fatta per arrivare fin qui in questi ultimi due anni?

C: «Se penso all’Estonia la strada è stata lunga: prima la Romania, poi la Francia. Essere qui e rappresentare l’Italia è un onore. Mi dispiace per Camila (Giorgi; ndr), non so quali saranno le decisioni di Tathiana, ma io mi farò trovare pronta».

P: «Sono stati due anni duri, quando eravamo a Tallinn non era facile crederci. E’ accaduto tutto in poco tempo. Da lì in poi abbiamo giocato sempre meglio perché siamo migliorate tutte: più partite, più esperienza, e oggi siamo una squadra più forte di tre anni fa».

Tathiana Garbin vi conosce da tempo: quanto è importante averla come capitana?

C: «Ci ha dato una mano trasmettendoci la sua esperienza, ci conosce da quando siamo piccole, ci ha accompagnato e ci ha trasmesso la sua passione per il tennis».

P: «Ci conosce bene, e noi la conosciamo da una vita. Quand’è così è più facile, ed è un punto a nostro favore».

Avete raccolto il testimone da una generazione d’oro ora tocca a voi ispirare le altre, pronte?

C: «Certo. Faremo del nostro meglio per riuscirci».

P: «E’ dalla prima coppa che rispondiamo a questa domanda. Loro (Errani, Pennetta, Schiavone, Vinci; ndr) hanno veramente scritto la storia del tennis italiano e hanno ispirato tutta la nostra generazione. Noi stiamo scrivendo la nostra: abbiamo raccolto il testimone, siamo retrocesse perché probabilmente dovevamo crescere, ci siamo qualificate e adesso siamo alle Finals. Siamo in crescita e stiamo scrivendo la nostra storia senza dimenticarci di quel che hanno fatto loro»