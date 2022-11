Nadal e il punto impossibile: il gesto geniale che ha sorpreso tutti

Rafa Nadal viene battuto da Taylor Fritz nel match d'esordio delle Atp Finals. Lo spagnolo si arrende in due set (7-6, 6-1), ma ha regalato spettacolo con un punto eccezionale che ha acceso il Pala Alpitour di Torino. Durante il tie-break del primo set, Nadal è stato chiamato a rete per salvare un colpo dell'avversario che era stato smorzato dalla rete; lo spagnolo è stato protagonista di un recupero prodigioso, ma ha concesso a Fritz un pallonetto che sembrava decisivo per la conquista del punto: sbilanciato e fuori posizione Nadal ha saputo rispondere da campione, chiudendo lo scambio con uno smash all'indietro che ha fatto impazzire tutti. Un punto che si è rivelato inutile per il risultato, ma che ha fatto stropicciare gli occhi a tifosi ed appassionati.