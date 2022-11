Binaghi entusiasta delle Finals: "A Torino superati i 150mila biglietti"

TORINO - Il presidente della Fit Angelo Binaghi in occasione del convengo di Tennis & Fiends parla del grande successo delle Finals di Torino . "Siamo contenti di come sta andando - ha dichiarato il presidente della FITP - incrociamo le dita perché bisogna terminare bene questo weekend, ma posso dire che con i biglietti già venduti anche per i prossimi giorni abbiamo superato quota 150 mila".

L’auspicio del presidente federale

“E’ previsto il sold out in entrambe le sessioni - sottolinea ancora Binaghi - sarei felicissimo di avere nuovamente le Finals a Torino: io sono Presidente della Federazione, quindi se il Governo mi dicesse di andare in un'altra città d'Italia bella come Torino - e ce ne sono poche - naturalmente dovrei dire obbedisco. Però a me andrebbe benissimo rimanere a Torino, io qui ci sto benissimo”.