Atp Finals, Djokovic chiude il girone con un'altra vittoria: battuto Medvedev

TORINO - Novak Djokovic vince anche nell'ultima giornata della fase a gironi (tre vittorie su tre) delle Atp Finals di Torino. Il serbo, già qualificato alle semifinali, ha battuto con più fatica del previsto l'ex numero 1 Medvedev, già eliminato e che saluta il torneo con tre sconfitte su tre. Parte benissimo Djokovic, che domina il primo set e chiude sul 6-3 in 45'. Reazione d'orgoglio del russo nel secondo set: si arriva sul punteggio di 6-6 e al tie-break è Medvedev ad avere la meglio (7-5) con Nole visibilmente stanco. Anche il terzo set va al tie break, ma stavolta con il punteggio di 7-2 se lo aggiudica il serbo. Finisce 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) dopo più di tre ore di gioco. Prova d'orgoglio di Medvedev, che saluta così le finals, mentre per Djokovic è l'ennesima conferma in vista della semifinale.