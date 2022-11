Atp Finals, Metkic e Pavic fanno tre su tre e volano in semifinale

TORINO - Nel torneo di doppio delle Atp Finals in corso a Torino, ancora una vittoria per Mektic e Pavic, che concludono il girone eliminatorio con un percorso netto di tre successi su tre, confermandosi in testa al gruppo verde. La coppia croata supera 2-0 gli omologhi greci Kokkinakis-Kyrgios con i parziali di 7-6, 7-6 in un'ora e 31 minuti.