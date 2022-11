Atp Finals, Ruud annienta Rublev e raggiunge Djokovic in finale

TORINO - Sarà il giovane Casper Ruud a sfidare il "mito" Nole Djokovic nella finale delle ATP Finals di Torino. Il norvegese non lascia scampo a Rublev in semifinale, superando nettamente il russo in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 e raggiungendo in finale Nole, che a sua volta si era sbarazzato dell'americano Fritz con un doppio successo al tie-break.