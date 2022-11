Diretta finale Atp Finals Ruud-Djokovic ore 19: dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Ci siamo: è il giorno della finale dell'Atp Finals 2022. Al Pala Alpitour di Torino si assegnano i titoli di maestro: il sipario si alza alle ore 16 con l'atto conclusivo del doppio, che vedrà opposti Ram e Salisbury contro Mektic e Pavic ma l'attesa è tutta per le 19 quando, sul cemento indoor torinese, si sfideranno Caspar Ruud e Novak Djokovic. Il serbo andrà a caccia del suo sesto titolo alle Atp Finals, eguagliando così il record di Roger Federer. Ieri, in semifinale, ha avuto la meglio su Taylor Fritz in due tiratissimi set (7-6 7-6): "Essere riuscito a batterlo in due set il giorno dopo aver vinto contro Medvedev e senza molto tempo per recuperare è una cosa che mi rende davvero felice", sottolinea Nole che poi aggiunge: "Vittorie come queste, valgono doppio e hanno definito la mia carriera. Non vedevo l’ora di ritrovarmi in questa posizione, quella di giocarmi un altro grande trofeo". Il 35enne di Belgrado si giocherà il titolo contro il norvegese Caspar Ruud, vincitore ieri in due set (6-2, 6-4) della seconda semifinale contro Andrey Rublev (dopo essere stato 6-2 5-1).