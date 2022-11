Coppa Davis, Musetti: "Vinceremo anche senza Sinner e Berrettini"

MALAGA (SPAGNA) - "Le assenze di Sinner e Berrettini sono pesanti ma possiamo vincere anche senza di loro. Gli Usa sono forti ma abbiamo le carte in regola per batterli". Così Lorenzo Musetti a Sky suona la carica in vista delle finali di Coppa Davis e dopo i forfait sia di Sinner sia di Berrettini, sarà lui a guidare l'Italia a Malaga nel primo match contro gli Stati Uniti. "Rappresentare l'Italia è sempre un orgoglio: questo gruppo ti spinge a non mollare mai. Cercherò di tirare fuori il meglio di me stesso: sono convinto che possiamo vincere anche senza Jannik e Matteo. Sono in una buona condizione, ci stiamo allenando bene. Il campo è più veloce rispetto a Bologna e le palle si usurano parecchio. E' un campo che sulla carta favorisce gli statunitensi ma anche noi abbiamo le caratteristiche per adattarci bene al veloce indoor", ha aggiunto il tennista toscano.