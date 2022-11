Diretta Coppa Davis, Italia-Usa: Sonego-Tiafoe 6-3, 2-2 LIVE

MALAGA (SPAGNA) - "Le assenze? Riguardano anche gli altri, sono abituato a fare il massimo con quello che c’è. Siamo una squadra unita". Cosi il capitano Filippo Volandri ha caricato l'Italia prima della sfida contro gli Stati Uniti in programma oggi (giovedì 24 novembre, dalle ore 10) e che mette in palio il pass per la semifinale di Coppa Davis . Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner , stelle della squadra ferme per infortunio, la Nazionale azzurra schiererà Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti , mentre in doppio ci sono Fabio Fognini e Simone Bolelli . Gli americani possono invece contare su Taylor Fritz ( reduce dalle semifinali conquistate alle Atp Finals di Torino ), Frances Tiafoe e sui doppisti Tommy Paul e Jack Sock . Chi passa il turno sfiderà la vincente di Germania-Canada .

11:20

Sonego-Tiafoe 2-2 nel secondo set

Equilibrio in avvio di secondo set: nessun break e Sonego chiude con un ace il quarto game portandosi sul 2-2 contro Tiafoe.

11:00

Sonego-Tiafoe 6-3, avanti l'azzurro

Il primo set è di Sonego, che sfrutta la prima chance nel nono game e chiude il parziale sul 6-3. L'azzurro ha finora servito alla grande ed è sembrato più concentrato e determinato di Tiafoe, che ha pagato il break subìto nel sesto game

10:44

Sonego-Tiafoe 4-2, break dell'azzurro

È Sonego a piazzare il primo break dell'incontro: dopo aver difeso al meglio il suo servizio l'azzurro è riuscito a strapparlo a Tiafoe e a volare così sul 4-2.

10:35

Sonego-Tiafoe 2-2, buon impatto dell'azzurro

Equilibrio in avvio del primo match di Italia-Usa: buon impatto di Sonego, che ha tenuto il suo servizio e sta giocando alla pari con Tiafoe. Il risultato è di 2-2.

10:20

Italia-Usa: Sonego in campo contro Tiafoe

Iniziata Italia-Usa, quarto di finale delle Finals di Coppa Davis in programma a Malaga. Ad aprire le danze Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe, scesi in campo dopo l'esecuzione degli inni nazionali. È cominciata ora la sfida tra il 27enne torinese (n. 45 Atp) e il 24enne americano (n. 19 Atp): è l'azzurro a servire per primo.

Italia-Usa, dove vederla

Ad aprire Italia-Stati Uniti (il via dalle ore 10) sarà Sonego contro Tiafoe, poi toccherà a Musetti contro Fritz e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta dei doppisti. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport e su Supertennis e in streaming in chiaro su RaiPlay. La sfida sarà inoltre trasmessa per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo, NOW e Supertennix.

Italia-Usa: la diretta

Il programma delle Finals

Quarti di finale:

Australia-Paesi Bassi 2-0

Croazia-Spagna 2-0

Italia-Usa (24 novembre, ore 10.00)

Germania-Canada (24 novembre, ore 16.00)

Semifinali:

Australia-Croazia (25 novembre, ore 16.00)

Vincente Italia-Usa Q1 vs vincente Germania-Canada (26 novembre, ore 13.00)

Finale:

(27 novembre, ore 13.00)