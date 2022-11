Coppa Davis, Italia-Canada diretta ore 13: dove vederla in tv e streaming

Italia, il sogno Davis continua

Italia-Canada, dove vederla

Ad aprire Italia-Canada (il via dalle ore 13) sarà Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov, poi toccherà a Lorenzo Musetti contro Felix Auger-Aliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta dei doppisti Simone Bolelli e Fabio Fognini contro Vasek Pospisil e Shapovalov. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e in streaming su RaiPlay, SkyGo NOW e SuperTennix.

La Coppa Davis 'live'

Risultati e calendario delle Finals

Quarti di finale:

Australia-Paesi Bassi 2-0

Croazia-Spagna 2-0

Italia-Usa 2-1

Germania-Canada 1-2

Semifinali:

Australia-Croazia 2-1

Italia-Canada (26 novembre, ore 13.00)

Finale:

Australia-Italia/Canada (27 novembre, ore 13.00)