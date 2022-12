Atp di Adelaide, Djokovic ci sarà per preparare gli Australian Open

Novak Djokovic giocherà gli Australia Open, e tornerà dunque nel paese, dopo l'espulsione subita lo scorso anno per la mancata vaccinazione al Covid con conseguente divieto di ingresso di tre anni (sanzione venuta meno dopo la caduta dell'obbligo vaccinale). Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori del torneo che hanno annunciato la presenza di Nole all'Atp di Adelaide, in calendario dall'1 all'8 gennaio 2023, torneo di preparazione in vista degli Australian Open dove troverà rivali di prima fascia come Auger-Aliassime, Medvedev, Rublev e Murray, due volte vincitore di Wimbledon (nel 2013 e nel 2016).