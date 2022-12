Federer e quella telefonata a Nadal: l'incredibile retroscena sul ritiro

"Nadal è stato uno dei primi a sapere del mio ritiro". È il retroscena svelato da Roger Federer, che ha raccontato la chiamata con l'amico e rivale spagnolo in un'intervista concessa a Trevor Noah per The Daily Show. L'ex numero 1 del mondo, venti volte campione Slam e in testa al ranking per 310 settimane complessive, ha svelato come è nata l'idea per la sua ultima partita, ovvero il doppio alla Laver Cup contro gli statunitensi Jack Sock e Frances Tiafoe.