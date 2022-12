Solidarietà, Pietrangeli al Festival del cuore

ROMA (f.d.) - Serata all’insegna della solidarietà quella andata in scena presso un noto locale dell’EUR per la 13ª edizione del Festival del Cuore. Scopo dell’evento devolvere il ricavato di una raccolta fondi al Centro 21 onlus di Riccione. Testimonial di eccezione Nicola Pietrangeli e Claudio Cecchetto. Il campione del tennis italiano ha voluto essere presente alla manifestazione organizzata da Andrea Di Maso, che gli ha donato una racchetta da tennis personalizzata. Ospite d’onore inoltre il cardinale Gerhard Ludwig Muller da sempre vicino ai progetti e alle iniziative di solidarietà. Questa raccolta fondi solidale nella Capitale è stata dedicata alla onlus Centro 21, associazione di volontariato formata da familiari di persone con sindrome di down.