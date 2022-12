Boris Becker lascia il carcere: sarà estradato in Germania

Il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker è tornato in libertà dopo aver scontato otto mesi di carcere in Gran Bretagna per bancarotta fraudolenta. A riportarlo sono i media tedeschi, che spiegano come l'ex star del tennis tedesco è stato estradato in Germania. Becker era in carcere dallo scorso aprile nel penitenziario di Huntercombe, nell'Oxfordshire, condannato a due anni e mezzo di prigione (con un minimo di 15 mesi da scontare). Aveva un debito insoluto di circa 60 milioni di euro con l'istituto bancario Arbuthnot Latham. Secondo l'accusa, Becker ha occultato "in maniera disonesta" alcune attività e alcuni beni del suo patrimonio, tra cui medaglie, premi e trofei, compresa la coppa vinta a Wimbledon nel 1985, tutti nascosti al fisco. Un tesoretto milionario sottratto all'erario per evitare che venisse conteggiato dal curatore fallimentare, utilizzandoli viceversa a copertura parziale dei creditori.