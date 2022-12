Venus Williams giocherà gli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - A distanza di un quarto di secolo, Venus Williams giocherà ancora gli Open di Australia. La tennista statunitense ha ricevuto una wild card per giocare gli Australian Open in programma il prossimo mese. A quel punto, saranno passati 25 anni dal suo esordio sul cemento di Melbourne.

Due finali e quattro successi in doppio

Venus Williams in Australia ha raggiunto la finale in due occasioni, nel 2017 è stata sconfitta dalla sorella Serena che nel frattempo ha annunciato il proprio ritiro dal mondo del tennis. Venus giocherà il major di apertura della stagione per la 22ª volta. All'Australian Open le sorelle Williams hanno vinto il titolo di doppio in quattro occasioni, Venus ha avuto modo di fregiarsi anche del titolo di doppio misto conquistato nel 1998.