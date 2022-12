Venus Williams giocherà il WTA di Auckland e gli Australian Open

Venus Williams, sorella maggiore di Serena, negli ultimi anni ha giocato raramente ma è pronta a tornare: giocherà il WTA di Auckland in vista della partecipazione agli Australian Open, in programma dal 16 gennaio. A 42 anni la tennista statunitense, ex numero al mondo e oggi al numero 1007 della classifica internazionale singolare, ha accettato l'invito a giocare nei tabelloni principali dei due tornei, prima nel singolare in Nuova Zelanda e poi in Australia. La sua ultima apparizione è stata agli US Open di settembre in doppio con la sorella Serena, stavolta invece tornerà da sola per la sua 22esima apparizione al Melbourne Park, dove ha fatto il suo debutto 25 anni fa e ha raggiunto la finale nel 2003 e nel 2017. Nella sua ultima apparizione, nel 2021, è stata eliminata al secondo turno. Venus ha vinto 49 titoli nella sua carriera, inclusi cinque titoli di Wimbledon e due US Open.