Nadal: "Mi rimane poco tempo, voglio competere di nuovo ai massimi livelli"

"L'Australian Open è il primo obiettivo importante, ma anche riprendere il ritmo degli allenamenti con i migliori". Sono le parole di Rafa Nadal, che ha concesso una lunga intervista al quotidiano sportivo As che lo ha premiato miglior atleta spagnolo dell'anno per la sesta volta. "Farò del mio meglio per cercare di giocare ai massimi livelli il più a lungo possibile. Vediamo ora come inizia l'anno, sono consapevole di avere poco tempo ma sono fiducioso di poter raggiungere il livello di cui ho bisogno per essere competitivo in Australia. Vedremo cosa succede".

Nadal: "Voglio competere ancora ai massimi livelli" "Le cose cambiano molto velocemente nello sport - prosegue Nadal parlando della prossima stagione -. Ma ho l'illusione di avere di nuovo un buon anno e di darmi la possibilità di competere di nuovo ai massimi livelli. Mi rendo conto di avere l'età che ho, dovrò gestirlo nel miglior modo possibile e cercare di fare del mio meglio per darmi delle vere chance. Protagonista al Roland Garros? Non lo so. Non ho mai scommesso su me stesso, ma vedremo. Mancano molti mesi. Quello che spero è di arrivare ben preparato e abbastanza in salute da avere la possibilità di competere. E poi vedremo cosa succede".