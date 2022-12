Vignozzi, coach di Sinner: “E’ pronto per vincere uno Slam”

Un mese intero per allenarsi, le basi tecnico-tattiche poste nel 2022 e una crescita umana oltre che tennistica. L’anno nuovo, per Jannik Sinner, inizia sotto i migliori auspici, con la speranza di dimenticare gli acciacchi fisici e ritrovare al più presto grandi vittorie . «Il nostro primo pensiero durante la preparazione invernale - spiega coach Simone Vagnozzi - è stato quello di lavorare sulla prevenzione, mentre tecnicamente ci siamo concentrati molto sul servizio. Il rammarico più grande della passata stagione è essersi fermati, causa infortunio, in tornei in cui si erano presentate ghiotte chance. Oggi guardiamo con fiducia al futuro, con l’obiettivo di ritornare alle ATP Finals nel 2023». Qual è il bilancio stagione?

«È stato duro da digerire, ma non credo l’abbia segnato; già nel torneo ATP 250 di Sofia stava giocando bene prima che si infortunasse. Dopo Parigi Bercy è stato fermo altre tre settimane e non è stato possibile recuperare per la Coppa Davis. Il dispiacere è stato grande, ma non aveva senso rischiare. Con la preparazione invernale ci siamo potuti finalmente focalizzare su diversi aspetti del suo tennis. Un mese intero per allenarsi era esattamente ciò che ci voleva».

«È stato un 2022 con tanti infortuni e un cambio di guida tecnica in corso d’opera (giunto a febbraio, ndr). Ritengo che siano state poste le basi per il futuro attraverso una maggiore conoscenza reciproca. Andando a vedere il bicchiere mezzo pieno, Jannik ha senza dubbio ottenuto risultati migliori, rispetto al 2021, nei tornei dello Slam. Inoltre a Wimbledon è riuscito a prendere confidenza su una superficie che fino a quel momento era un tabù. Tutto sommato è stata un’annata buona». Difficile metabolizzare il ko con Alcaraz agli Us Open?

Com’è andata la pre-season ad Alicante?

«A causa del Covid, lo scorso anno Jannik non è riuscito dopo Melbourne ad eseguire un richiamo atletico adeguato e i successivi intoppi di carattere fisico non ci hanno permesso di allenarlo come avremmo voluto. Abbiamo effettuato un lavoro mirato per prevenire gli infortuni e favorire il recupero tra un punto e l’altro. La nostra attenzione si è spostata poi sul servizio: l’obiettivo è migliorare la percentuale di prime palle in campo, che devono essere anche più varie e più rapide».



Ha aumentato la massa muscolare?

«Fino a poco tempo fa certi tipi di allenamenti non si potevano fare per motivi legati allo sviluppo fisico. Jannik non è ancora un giocatore fatto e finito sia tecnicamente sia fisicamente: si può considerare uno svantaggio, mentre io ritengo sia un vantaggio, perché significa che c’è ancora tanto margine di miglioramento. Adesso è alto 191 cm, non credo cresca ancora. Anche Cahill è d’accordo».

Qual è il rapporto con Darren Cahill?

«Ho conosciuto una splendida persona ancor prima che un grande professionista. È un uomo empatico con cui si lavora bene».

Può farci una previsione generale sul 2023?

«Novak Djokovic è ancora il più forte. Pur giocando meno di tutti, quest’anno ha vinto le ATP Finals e Wimbledon, che non assegnava punti. Quando ha la possibilità di giocare, il più delle volte vince. Fra i giovani, invece, Musetti credo che possa fare un ulteriore step. L’ho visto migliorato sulle superfici veloci».



E Jannik? Dove può arrivare il prossimo anno?

«La parola chiave è continuità. Uno degli obiettivi che ci siamo posti è tornare a giocare le ATP Finals di Torino. Jannik avrebbe le potenzialità per vincere anche uno Slam, ma ancora non si è presentata la chance. Bisognerà farsi trovare pronti e capitalizzare le occasioni che arriveranno».



Avete visto la finale del Mondiale in Qatar?



«Non l’abbiamo vista interamente perché ci siamo sfidati sui kart durante la partita, ma i rigori finali ce li siamo goduti in diretta».



I kart?



«Sì, ci divertiamo con poco. Non so per quale motivo, ma Jannik mi considera ancora giovane (ride, ndr). Ha vinto lui, devo ammettere che è forte anche nelle corse. Questi ragazzi convivono con la pressione ogni giorno ed è giusto che abbiano dei momenti di svago».



Dove passerete il Natale?



«Ognuno a casa propria con le nostre famiglie. Dopodiché partiremo per l’Australia il 26 dicembre in mattinata. Jannik esordirà nella nuova stagione ad Adelaide, per poi prendere parte al Kooyong Classic, un torneo d’esibizione che si terrà poco prima degli Australian Open».