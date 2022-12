Djokovic torna in Australia: un anno dopo l'espulsione è il "benvenuto"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un anno fa veniva rispedito a casa. La storia del no al vaccino covid era infatti costata l'espulsione dall'Australia per Nole Djokovic, che invece ora a distanza di 12 mesi è il "benvenuto" nella terra dei canguri. Il campione di tennis serbo, dopo aver confermato lo scorso novembre la sua partecipazione all'Open di Melbourne, primo slam della stagione, è arrivato ad Adelaide dove comincerà la preparazione in vista degli Open. Decaduto il divieto al torneo, il 35enne Nole sarà di nuovo "il giocatore da battere" ha affermato il direttore degli Australian Open, Craig Tiley. "Gli diamo il benvenuto in Australia", ha aggiunto il n.1 dello slam che prenderà il via il prossimo 15 gennaio. E Djokovic è già sbarcato in Australia, come ha confermato la stessa federazione aussie.