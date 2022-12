Nadal sconfitto da Norrie nell'United Cup di Sydney

SYDNEY (Australia) - Falsa partenza per lo spagnolo Rafa Nadal che - nel match di esordio della sfida di United Cup tra Spagna e Gran Bretagna - perde contro il britannico Cameron Norrie.

Sconfitta in tre set

Dopo 2 ore e 45 di battaglia lo spagnolo perde la prima partita della United Cup per 3-6, 6-3, 6-4 contro il 12º della classifica ATP. Dopo l’ultima performance alle Finals di Torino Nadal è tornato in campo a Sydney in una partita che ha fatto registrare il tutto esaurito sugli spalti. Nonostante l’avvio incoraggiante, lo spagnolo ha ceduto alla distanza senza opporre resistenza contro l’avversario britannico.