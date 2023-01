L’ultima del ribelle Kyrgios è clamorosa: nessuno lo difende più neanche in Australia

Nick Kyrgios è incorreggibile, ma a furia di tirare la corda, stavolta il rischio è di averla spezzata definitivamente. L'estroso campione australiano ne ha combinata un'altra delle sue, "disertando" l'impegno in United Cup, torneo misto che si svolge tra Perth, Brisbane e Sydney dal 29 dicembre all'8 gennaio. Domani avrebbe dovuto affrontare Nadal, in un match platonico viste le eliminazioni di Australia e Spagna, beffate dalla Gran Bretagna, ma che era molto atteso dal pubblico di casa, che come suo idolo ha proprio Kyrgios, classifica Atp alla mano ancora il miglior giocatore d'Oceania.