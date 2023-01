Il dramma di Martina Navratilova: annuncia la terribile malattia e scuote il mondo del tennis

Una brutta notizia scuote il mondo del tennis e dello sport: un cancro alla gola e al seno è stato diagnosticato a Martina Navratilova . Già in passato (nel 2010), la 66enne ex tennista vincitrice di 59 Slam in carriera (18 in singolare) aveva dovuto combattere contro un cancro al seno.

La scoperta alla Wta Finals

"Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile, e spero in un esito favorevole. Farò schifo per un po' ma combatterò con tutto quello che ho", ha detto l'ex numero uno del mondo, nata a Praga ma naturalizzata statunitense, che inizierà le cure a fine mese a New York. La Navratilova aveva notato un linfonodo ingrossato al collo durante le Wta Finals di novembre a Fort Worth, in Texas e una successiva biopsia ha rivelato un cancro alla gola al primo stadio. Durante i test è stato scoperto anche un nodulo al seno, che è stato successivamente diagnosticato come un cancro non correlato. La nove volte vincitrice di Wimbledon avrebbe dovuto commentare l'Australian Open di questo mese dallo studio di Tennis Channel, ma adesso farà solo alcune apparizioni occasionali a distanza.