Sinner parte forte ad Adeilade, ritiro per Sonego

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Dopo un 2022 al di sotto delle aspettative Jannik Sinner parte con il piede giusto nel nuovo anno appena iniziato. Impegnato nel primo turno dell' Adelaide International 1 (Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale) il 21enne altoatesino, numero 6 del tabellone, ha battuto il britannico Kyle Edmund con un convincente 6-3, 6-2. Agli ottavi di finale Sinner è atteso da Thanasi Kokkinakis (93 Atp) che ha avuto la meglio sullo statunitense Maxime Cressy con un duplice 7-6.

Sonego si ritira

Finisce con un ritiro, invece, l'avventura di Lorenzo Sonego , il cui suo esordio stagionale si rivela dunque amaro. Nel torneo di Adelaide il 27enne tennista piemontese, opposto in un difficile primo turno all'ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev, è stato costretto ad abbandonare il campo nelle fasi iniziali del secondo set (sul punteggio di 7-6 2-1 per il russo), a causa di un problema muscolare al braccio. Buona comunque la prestazione dell'azzurro prima del ritiro: per lui ben 9 set point.