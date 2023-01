United Cup, Berrettini vince ma Bronzetti perde: Italia-Polonia 2-2

BRISBANE (AUSTRALIA) - La Polonia si porta sul 2-2 contro l'Italia nella sfida che vale un posto nelle semifinali della 'United Cup' di tennis, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Dopo il successo di Musetti (6-1, 6-1 su Michalski) e la sconfitta di Martina Trevisan (6-2, 6-4 contro la Swiatek), Matteo Berrettini ha sconfitto in tre set (6-4, 3-6, 6-3), Hubert Hurkacz, n.10 del ranking, riportando sul 2-1 gli azzurri. Lucia Bronzetti (numero 54 del ranking Wta) però è caduta contro Magda Linette (n.48) nel quarto singolare, perdendo in due set 6-1 6-2 in un'ora e 12'. Decisivo sarà il doppio misto Camilla Rosatello/Lorenzo Musetti (ITA) contro Iga Swiatek/Hubert Hurkacz.