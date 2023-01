Stati Uniti proibiti per Djokovic. L’annuncio: banditi i no-vax

ROMA - Tornato in campo in Australia dopo l’espulsione comminatagli l’anno scorso alla vigilia degli Australian Open, Novak Djokovic, almeno sino alla fine del prossimo aprile, non potrà entrare negli Stati Uniti , dovendo così rinunciare ai due Masters 1000 di Indian Wells (8-19 marzo) e Miami (22 marzo-2 aprile). E’ quanto stabilito dalle autorità statunitensi e licenziato dalle nuove linee guida del Dipartimento di sicurezza nazionale (Homeland Security), che proibiscono l’ingresso nel Paese ai non residenti non vaccinati . Un anno non è quindi bastato per allentare le maglie delle frontiere americane, al contrario di quanto accaduto in altri Paesi, Australia in primis. Uno scenario identico a quello vissuto l’anno scorso dal serbo, che attese fino all’ultimo momento prima di ritirarsi dal torneo californiano nonostante il suo nome fosse presente nel tabellone principale e la sua sagoma cartonata troneggiasse tra le siepi dell’Indian Wells Tennis Garden ad annunciarne l’arrivo.

Strategia

Vedremo se quest’anno Nole adotterà la stessa strategia attendista o se invece deciderà subito di rinunciare ai due appuntamenti del Sunshine Double. L’esperienza maturata l’anno scorso, nonostante le sole 50 partite da lui giocate in stagione, non gli impedì comunque di incamerare ben cinque titoli, compreso il trionfo colto a Wimbledon e quello di fine anno alle ATP Finals. Certo, le forzate esclusioni gli costarono care in termini di ranking, facendolo scivolare in ottava posizione. Il forfait agli US Open fece il resto, consegnando a Carlos Alcaraz la vetta della classifica mondiale. Atterrato in Australia pochi giorni fa per dare l’assalto al suo 22° Slam in carriera, Nole rilanciò il guanto di sfida nei confronti della nuova generazione di talenti, dicendosi ancora alimentato dal sacro fuoco dell’agonismo e che il ritiro era ipotesi ancora molto di là da venire. In attesa di assistere al primo duello a Melbourne Park, e con un calendario che Alcaraz ha già provveduto a redigere all’insegna dei titoli che più contano - 500, 1000 e Slam - la sensazione, almeno fino a primavera, è quella di un testa a testa che procederà ancora a singhiozzo. A meno che non ci pensi il destino a mettere i due contendenti l’un contro l’altro già a partire da Melbourne Park, dove Nole è intenzionato a scrivere un’altra pagina di storia e Carlos deciso a dar seguito a quanto fatto a New York lo scorso autunno.