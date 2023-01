Atp Adelaide, Djokovic rischia ma passa ai quarti: Halys ko in due set

Novak Djokovic ottiene una vittoria non facile sul francese Quentin Halys all'"Adelaide International 1", Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Sfida complessa per l'ex numero 1 del mondo, dal primo all'ultimo punto intensa e decisa da due tie-break conclusi in favore del serbo. Risultato finale di 7-6(3) 7-6(5). Lo aspetta ai quarti Denis Shapovalov, settimo favorito del tabellone.