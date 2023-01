Barazzutti punta la United Cup: "Dai Italia, puoi andare in finale”

L’avvio di stagione è da sempre un momento carico di incognite. Ancor più per alcuni dei protagonisti del tennis italiano, bersagliati da numerosi infortuni che di fatto hanno ulteriormente prolungato la loro off-season. «I segnali sono stati incoraggianti», commenta Corrado Barazzutti, quattro volte finalista e vincitore nel 1976 dell’ultima Davis vinta dall’Italia, nonché capitano quasi ventennale della Nazionale. «Abbiamo avuto buoni risultati sia di squadra in United Cup che individuali». Con quali aspettative dovremo vivere questa stagione?

«Berrettini e Musetti stanno giocando molto bene. Sono stati a lungo lontani dalle partite e questo poteva preoccupare, ma si sono subito ritrovati. Berrettini aveva già dimostrato l’anno scorso di non perdere la sua propensione all’agonismo: saltò la stagione sul rosso per poi tornare e vincere due tornei (Stoccarda e il Queen’s; ndr). Sono segnali molto positivi, ma adesso le aspettative sono già proiettate sul torneo che conta, gli Australian Open, dove speriamo incontrino tabelloni agevoli e riescano a esprimersi sugli stessi livelli». La United Cup è un torneo nuovo, però per Berrettini sono arrivate due vittorie consecutive contro due Top 10.

«Su Musetti nutro grandissime speranze. Si sta confermando giocatore sempre più solido. A Brisbane si è sbarazzato di avversari inferiori com’era normale che facesse e questo è un ulteriore indizio della sua crescita. Talento, caratteristiche tecniche e fisiche: per me è uno dei migliori interpreti del circuito. Può cogliere un grande risultato in un torneo che conta, ormai è maturo per farlo».



Che sfida sarà Italia-Grecia?

«La Grecia ha Tsitsipas e Sakkari, due top player, e nel femminile è avvantaggiata, anche se Trevisan sta giocando sempre meglio. Vedo la greca favorita, ma non è escluso che Martina possa fare una grande partita. Tra Berrettini e Tsitsipas invece il pronostico è 50 e 50. Negli altri match siamo nettamente favoriti e sulla carta è una partita che possiamo vincere».



Su Sinner, grandi aspettative.

«Ha già fatto tantissimo, da lui tutti si aspettano che da un momento all’altro possa vincere uno Slam. L’anno scorso ha giocato tre quarti negli Slam, è da due anni che ottiene risultati importanti e le aspettative su di lui sono diverse. Dovrà provare a limare le pause nel suo tennis fatto di piedi sul fondo e gran capacità di colpire e muovere la palla. Dovesse arrivare qualche volée in più, tanto meglio».



Per riuscirci c’è bisogno di integrità fisica. Solo sfortuna quella dell’anno scorso?

«Un po’ di sfortuna, sicuramente, un po’ di predisposizione agli infortuni. Alcuni giocatori per conformazione fisica o tessuto muscolare rischiano di farsi male più di altri. Si può però scegliere quanto giocare, non si è obbligati a farlo per 34 o 35 settimane l’anno. Quelli che vincono tanto di solito sono quelli che giocano meno».

Anche Djokovic l’anno scorso ha giocato poco. Per la corsa al n.1 del mondo sarà lotta a due tra lui e Alcaraz o è possibile immaginare altri pretendenti?

«Non so se Djokovic sia più interessato a tornare n.1 o a vincere più Slam di tutti, diventando il più forte di sempre. Lo scettro del n.1 secondo me può essere conteso da più giocatori. Ruud ci è arrivato a un passo. C’è Medvedev, ma non so se lo lasceranno giocare in Inghilterra, penso anche a Tsitsipas. E, chissà, magari tra questi potrebbe esserci anche uno dei nostri».