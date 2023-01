Sinner ko ad Adelaide: va fuori con Korda e si fa male

ADELAIDE (Australia) - Si ferma ai quarti il cammino di Jannik Sinner che viene estromesso dall’Adelaide International 1. L’altoatesino è stato battuto da Sebastian Korda, numero 33 del mondo. Sfida risolta in due set (7-5, 6-1) dallo statunitense, ma nella seconda partita l’italiano è rimasto in campo per onor di firma.