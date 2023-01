Australian Open senza il nuovo Re: Alcaraz ancora infortunato

"E' un momento difficile, ma devo guardare avanti"

E' lo stesso Alcaraz a dare l'annuncio del suo forfait: "Purtroppo non sarò al Kooyong Classic né agli Australian Open. E' un momento difficile, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti". Lo spagnolo, mortificato, ha poi specificato: "Ero nel momento migliore della mia preseason, ma mi sono infortunato in un gesto fortuito e forzato durante l'allenamento, questa volta al muscolo semimembranoso della gamba destra. Avevo lavorato molto per raggiungere il mio miglior livello in Australia...".