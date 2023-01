United Cup, l'Italia batte la Grecia e vola in finale: ora gli Stati Uniti

SYDNEY (AUSTRALIA) - L'Italia batte la Grecia 3-1 e vola in finale alla United Cup, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Il punto decisivo per gli azzurri è stato portato a casa da Lucia Bronzetti, che nel quarto singolare ha sconfitto nettamente Valentinii Grammatikopoulou. La tennista italiana si è imposta con un perentorio 6-2, 6-3. L'Italia approda in finale dopo aver eliminato Brasile e Norvegia ed aver ceduto alla Polonia. La Nazionale è stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine ed ha affrontato in semifinale la Grecia, regolata con un perentorio 3-1.