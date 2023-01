Allarme Sinner, che cosa succede a Jannik? Nuovo infortunio e quella strana sindrome...

Allarme no, preoccupazione sì. Jannik Sinner , al terzo match della stagione, ha già subìto il primo infortunio del 2023 . Nel match di quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide, sul punteggio di 5-4 40-40 nel primo set contro Sebastian Korda , l’azzurro ha sentito un dolore all’aAlessandro Nizegorodcewnca dopo essersi allungato in risposta in maniera innaturale. Al termine del parziale, perso 7-5, Sinner ha immediatamente richiesto l’intervento del fisioterapista, ma nel secondo set è parso piuttosto debilitato cedendo nettamente 6-1. L’infortunio non sembra particolarmente serio e la presenza agli Australian Open, al via tra una decina di giorni, non dovrebbe essere in dubbio . L’ennesimo problema fisico, dopo i tanti stop forzati nel 2022, porta però inevitabilmente a riflettere sul presente e sul futuro dell’azzurro.

Sinner e Sofia Goggia: ecco cosa li accomuna

La parola chiave della preparazione invernale di Jannik Sinner, svolta tra Montecarlo e Alicante, è stata: prevenzione. Umberto Ferrara (preparazione fisico) e Jerome Bianchi (fisioterapista), professionisti di fama internazionale, hanno certamente le carte in regola per lavorare al meglio con Sinner, ma la sensazione è che il corpo dell’altoatesino non regga ancora al 100% lo stress atletico a cui il circuito tennistico lo costringe e a cui, per eccesso di voglia e coraggio, si auto-costringe.

Sinner è un giocatore di rara generosità, che non conosce la paura ed è sempre pronto a lanciarsi sulla palla, anche in equilibrio precario, pur di conquistare il punto. Il rifiuto della sconfitta è una delle sue grandi armi ma, forse, anche uno dei suoi (attuali) problemi. Una mentalità da sciatore, quale è stato da juniores, o, più precisamente, da discesista. «Il problema è che Sofia Goggia, che mentalmente potremmo associare a Jannik Sinner, si rompe la mano si opera e può comunque sciare a vincere. Un tennista, se si fa male, non ha chance». Parola di Stefano Baraldo, preparatore fisico di grande esperienza che in passato ha lavorato, tra gli altri, con Flavia Pennetta e Potito Starace. «Questi ragazzi giocano tantissimo, probabilmente troppo, e il tempo per far rigenerare il corpo è spesso esiguo. Negli anni ho seguito tanti tennisti e migliaia di loro partite, ma il numero di volte in cui sono scesi in campo senza acciacchi le posso contare sulle dita di una mano. Non è facile per un preparatore, anche perché lo stress per questi giovani atleti è sia fisico che mentale. Le pressioni sono tantissime e non è sempre semplice affrontarle nella giusta maniera».

L'obiettivo di Sinner e quel problema da risolvere...

Sinner è stato recentemente definito da L’Equipe ‘la delusione del 2022’ nonostante a 21 anni, e con una serie infinita di infortuni, abbia chiuso l’anno al numero 15 del mondo. Una sentenza dura e ingenerosa, che aggiunge pressione a chi ne ha già tanta. Gli infortuni di Sinner sono però tanti, frequenti e in zone diverse del corpo: dalle caviglie alla mano, dalle vesciche al ginocchio sino ad arrivare all’anca. Alcuni problemi (vesciche e ginocchio) paiono definitivamente risolti, ma la prevenzione dovrà continuare a essere una priorità. «Quella che chiamiamo prevenzione non è altro che una componente dell’allenamento - spiega ancora Baraldo - Si effettuano studi strumentali atti a capire eventuali problemi posturali che possono portare, a loro volta, a un infortunio. Analizzando eventuali squilibri si cerca poi di capire come migliorare la situazione. Il team di Sinner è preparato, riusciranno ad arrivare col tempo a una soluzione». La sensazione è che il corpo del giovane Jannik Sinner debba ancora assestarsi e che il futuro porterà anche a una importante e necessaria crescita muscolare (forse oggi ancora troppo rischiosa da mettere in atto?). Il tennis moderno non lascia tempo agli esperimenti, bisogna scendere in campo per 70-80 partite all’anno e gestire al meglio le difficoltà. La bravura, per il team Sinner e per lo stesso Jannik, sarà capire il momento in cui rifiatare, perché tirando troppo la corda alla fine si corre il rischio di spezzarla.