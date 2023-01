Italia battuta in finale, agli Stati Uniti la prima United Cup

SYDNEY (Australia) - Gli Stati uniti si aggiudicano la prima United Cup di tennis. Gli americani hanno battuto nettamente l’Italia per 4-0 nel torneo a squadre che ha aperto la stagione. Nella notte italiana Martina Trevisan, nº 27 WTA, è stata battuta per 6-4 6-2 da Jessica Pegula. Successivamente Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro dopo il primo set perso contro Frances Tiafoe; l’azzurro ha accusato un problema alla spalla, e dopo la prima partita persa per 6-2 ha alzato bandiera bianca.