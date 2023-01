Kyrgios racconta i suoi anni oscuri: “Bevevo tutte le notti, ero fuori controllo”

"I primi quattro o cinque anni della mia carriera sono stati molto caotici. Vedevo la mia salute mentale peggiorare ogni settimana. La mia vita era un po' fuori controllo: bevevo tutte le sere". È il racconto di Nick Kyrgios nel primo capitolo della docu-serie "Break Point", che uscirà su Netflix il 13 gennaio, in cui il tennista australiano parla dei suoi anni più oscuri. "Ho pensato, 'ok, non posso continuare così. Devo essere più gentile con me stesso'. Per la mia salute mentale, non potrei mai essere uno di quei giocatori che giocano tutto l'anno. Non potrei farlo. Apprezzo troppo la mia famiglia, i miei amici più cari, non posso mettere il tennis prima di questo. Non credo sia salutare", spiega ancora Kyrgios.