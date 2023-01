Australian Open, il sorteggio del tabellone: gli avversari degli italiani

MELBOURNE (AUSTRALIA) - È ormai tutto pronto per gli Australian Open che scatteranno lunedì 16 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park. Il primo atto del grande slam della stagione è stata la compilazione dei tabelloni. Un sorteggio che vedrà Matteo Berrettini impegnato nella parte bassa del tabellone, quella che fa capo a Casper Ruud e che include anche Taylor Fritz e Alexander Zverev. Il 26enne romano, numero 13 del seeding, potrebbe incrociare proprio il norvegese agli ottavi ma prima dovrà superare l'ostacolo britannico Andy Murray. Al secondo turno il tennista romano, semifinalista dodici mesi fa, potrebbe essere chiamato a un derby tutto italiano con Fabio Fognini, Kokkinakis permettendo visto che l'australiano di origini greche sarà il primo rivale del ligure. Restando alla parte bassa, nel terzo quarto spiccano Novak Djokovic a caccia del decimo successo (esordio contro Carballes Baena), Andrey Rublev (Thiem al debutto) e la mina vagante Nick Kyrgios, sulla strada prima di Rune e poi di Rublev. Collocato invece nella parte alta del seeding come 15esima testa di serie Jannick Sinner: come per Berrettini, anche per lui un avversario britannico al debutto, Kyle Edmund. Gli altri due azzurri, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, affronteranno rispettivamente il sudafricano Lloyd Harris e il portoghese Nuno Borges mentre Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, affronterà il francese Benjamin Bonzi. Spicca tra i big l'assenza per infortunio del n.1 al mondo, Carlos Alcaraz.