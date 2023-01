Hobart, Cocciaretto vola in finale: sfiderà la statunitense Davis

HOBART (AUSTRALIA) - Grande impresa per Elisabetta Cocciaretto , che raggiunge la prima finale di un torneo Wta in carriera. La tennista marchigiana, numero 69 al mondo , ha sconfitto all'Hobart International (il torneo Wta 250 che si disputa sul cemento della città tasmaniana) la statunitense Sofia Kenin , n.280 del ranking, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1, dopo una battaglia di oltre due ore.

In finale contro Lauren Davis

La tennista azzurra, che raggiunge il suo best ranking, entrando nella top 50 della classifica mondiale, affronterà domani per il titolo la statunitense Lauren Davis, n.84 del ranking, che, in una sfida tra qualificate, ha superato per 6-3, 6-3, dopo un'1h31', la russa Anna Blinkova, n.72 Wta.