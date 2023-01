Non c'è pace per Piqué. Dopo Shakira ecco un altro guaio

ROMA - Terremoto nel mondo del tennis: l' Ift , la federazione internazionale, ha deciso di riprendersi, con effetto immediato, l'organizzazione della Coppa Davis decidendo così di interrompere la partnership con Kosmos , la holding (sostenuta dal colosso giapponese Rakuten ) di proprietà di Gerard Piqué , difensore ed ex capitano del Barcellona , che aveva garantito alla competizione 3 miliardi di dollari per i successivi 25 anni. L'ex giocatore spagnolo si è visto sbattere la porta in faccia dall'Ift dopo 5 stagioni caratterizzate da polemiche e perplessità, soprattutto in merito ai notevoli cambiamenti legati al format del torneo specie per i dubbi sollevati in merito ai notevoli cambiamenti apportati al format del torneo.

Pique, naufraga il progetto di un torneo simile ai Mondiali di calcio

Tra le motivazioni che hanno portato alla rottura, 'Marca' sottolineerebbe l'impossibilità da parte della stessa Kosmos di corrispondere circa 40 milioni di dollari l'anno alla federazione internazionale. Nel frattempo però il format per l'edizione 2023 resta pressoché invariato: si partirà con il consueto turno di qualificazione a febbraio, la fase a gironi a settembre e le Final Eight in programma a novembre (l'Italia si è già qualificata). La rivoluzione verrà però attuata solo dalla prossima stagione per non stravolgere i calendari. Piqué avrebbe studiato una formula che si avvicinasse quanto più possibile al Mondiale di calcio, concentrata in un unico e breve arco di tempo e non divisa in più weekend durante tutta la stagione. Ora il progetto sembra essere naufragato definitivamente (anche se la nota ufficiale dell'Itf non ha specificato se si tratti di una rescissione consensuale o meno) con Piqué che, oltre alle questioni di vita privata e le continue frizioni con Shakira, deve incassare una nuova pesante sconfitta.